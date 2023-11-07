"Заря" - "Маккаби" Тель-Авив: букмекеры оценили шансы команд в Лиге конференций

Специалисты не верят в украинский клуб

В четверг, 9 ноября, "Заря" сыграет свой третий поединок на групповом этапе Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24. К слову, луганский клуб пропускал предыдущий тур ЛК из-за ситуации в Израиле. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Заря" — "Маккаби" ТА.

Аналитики считают победу "Зари" маловероятной. Об этом сообщает Favbet.

На успех украинского клуба букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 4,20-4,80. В то же время триумф гостей более вероятен — коэффициент 1,71-1,80. Добавим, что Favbet оценивает вероятность победы "Зари" в 20%, а подобный успех "Маккаби" ТА — в 54%.

Прогноз букмекеров на матч "Заря" — "Маккаби" Тель-Авив

Favbet: (победа "Зари" 4,80 — ничья 3,80 — победа "Маккаби" 1,80)

William Hill: (4,40 — 3,70 — 1,73)

Bwin: (4,20 — 3,60 — 1,71)

Матч "Заря" — "Маккаби" Тель-Авив пройдет в Люблине (Польша) на одноименном стадионе, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Заря" на старте группового этапа ЛК сенсационно отобрала очки у "Гента" (1:1), после чего победила "Брейдаблик" (1:0 ) в Исландии.