"Зоря" — "Маккабі" Тель-Авів: букмекери оцінили шанси команд у Лізі конференцій

Фахівці не вірять в український клуб

У четвер, 9 листопада, "Зоря" зіграє свій третій поєдинок на груповому етапі Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24. До слова, луганський клуб пропускав попередній тур ЛК через ситуацію в Ізраїлі. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Зоря" — "Маккабі" ТА.

Аналітики вважають перемогу "Зорі" малоймовірною. Про це повідомляє Favbet.

На успіх українського клубу букмекери пропонують зробити ставку із коефіцієнтом 4,20-4,80. Водночас тріумф гостей імовірніший — коефіцієнт 1,71-1,80. Додамо, що Favbet оцінює ймовірність перемоги "Зорі" у 20%, а подібний успіх "Маккабі" ТА — у 54%.

Прогноз букмекерів на матч "Зоря" — "Маккабі" Тель-Авів

Favbet: (перемога "Зорі" 4,80 — нічия 3,80 — перемога "Маккабі" 1,80)

William Hill: (4,40 — 3,70 — 1,73)

Bwin: (4,20 — 3,60 — 1,71)

Матч "Зоря" — "Маккабі" Тель-Авів пройде в Любліні (Польща) на однойменному стадіоні, початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де переглянути цей поєдинок у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, "Зоря" на старті групового етапу ЛК сенсаційно відібрала очки у "Гента" (1:1), після чого перемогла "Брейдаблік" (1:0) в Ісландії.