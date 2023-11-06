"Зоря" — "Маккабі" Тель-Авів: де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Луганський клуб проведе домашню гру у Польщі

У четвер, 9 листопада, "Зоря" зіграє проти "Маккабі" Тель-Авів у поєдинку 4-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24. До речі, матч 3-го туру ЛК між цими командами було перенесено через ситуацію в Ізраїлі. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Зоря" — "Маккабі" ТА.

У прямому ефірі в Україні єврокубковий поєдинок "Зоря" – "Маккабі" Тель-Авів покаже медіаплатформа Megogo, а також Volia TV. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра "Зоря" — "Маккабі" Тель-Авів пройде в Любліні (Польща) на однойменному стадіоні, початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Обидва клуби є конкурентами у боротьбі за місце у топ-2 у квартеті, яке дає право продовжувати боротьбу в єврокубках, тому зустріч має принциповий характер. Додамо, що луганчани були проти перенесення гостьової гри з "Маккабі" ТА, проте УЄФА наплював на аргументи української команди.

Нагадаємо, "Зоря" у першому турі Ліги конференцій сенсаційно відібрала очки у "Гента" (1:1), а у другому луганчани переграли в гостях ісландський "Брейдаблік" (1:0). На цей час український колектив йде другим у квартеті B, випереджаючи "Маккабі" ТА на 1 бал.