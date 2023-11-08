"Зоря" — "Маккабі" Тель-Авів: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Український клуб проведе важливий матч у єврокубках

У четвер, 9 листопада, луганська "Зоря" зіграє матч 4-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проти "Маккабі" Тель-Авів. У третьому турі український та ізраїльський клуби поки не зустрічалися через ситуацію в Ізраїлі.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Зоря" — "Маккабі" Тель-Авів. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

"Зоря" — "Маккабі" Тель-Авів — початок о 22:00

Поєдинок відбудеться у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні. Турнірне становище зобов’язує обидва клуби набирати очки, адже і "Зоря", "Маккабі" ТА претендують на вихід із групи (топ-2). Додамо, що букмекери не вірять в український колектив, вважаючи ізраїльтян безперечними фаворитами "дуелі". До речі, гру "Зоря" — "Маккабі" ТА покажуть в Україні у прямому ефірі.

Турнірна таблиця групи B у Лізі конференцій

Зазначимо, "Зоря" не хотіла переносити гостьовий поєдинок проти "Маккабі" ТА в ЛК, пославшись на завантаженість у листопаді, проте УЄФА пішов проти українського клубу, призначивши зіграти командам 25 листопада.

Нагадаємо, "Зоря" у першому турі Ліги конференцій несподівано відібрала очки у "Гента" (1:1), а у другому луганчани обіграли на виїзді ісландський "Брейдаблік" (1:0).