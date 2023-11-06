"Заря" - "Маккаби" Тель-Авив: где и когда смотреть матч Лиги конференций

Луганский клуб проведет домашнюю игру в Польше

В четверг, 9 ноября, "Заря" сыграет против "Маккаби" Тель-Авив в поединке 4-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24. К слову, матч 3-го тура ЛК между этими командами был перенесен из-за ситуации в Израиле. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Заря" — "Маккаби" ТА.

В прямом эфире в Украине еврокубковый поединок "Заря" — "Маккаби" Тель-Авив покажет медиа-платформа Megogo, а также Volia TV. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игра "Заря" — "Маккаби" Тель-Авив пройдет в Люблине (Польша) на одноименном стадионе, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Оба клуба являются конкурентами в борьбе за место в топ-2 в квартете, которое дает право продолжать борьбу в еврокубках, поэтому встреча несет принципиальный характер. Добавим, что луганчане были против переноса гостевой игры с "Маккаби" ТА, однако УЕФА наплевал на доводы украинской команды.

Напомним, "Заря" в первом туре Лиги конференций сенсационно отобрала очки у "Гента" (1:1), а во втором луганчане переиграли в гостях исландский "Брейдаблик" (1:0). На данный момент украинский коллектив идет вторым в квартете B, опережая "Маккаби" ТА на 1 балл.