У израильской армии новые успехи в Газе: ликвидированы десятки боевиков ХАМАС

Военные также нашли большое количество оружия и туннельные шахты

Армия обороны Израиля сообщила, что войска пехотной бригады "Нахаль" захватили опорный пункт ХАМАС, известный как аванпост 17, на западе Джабалии. Это произошло после десяти часов тяжелых боев.

ЦАХАЛ заявляют, что солдаты сражались в крепости с боевиками ХАМАС и "Исламского джихада", которые находились как над землей, так и в подземных ходах. Об этом пишет The Times of Israel.

В ходе сражения были ликвидированы десятки террористов. Военные также обнаружили большое количество оружия и туннельные шахты. Одна из них расположена рядом с детским садом. Она вела к "разветвленному подземному маршруту".

Войска также обнаружили "важные" боевые планы Хамаса на заставе 17. ЦАХАЛ также заявляют, что за прошедший день ВВС нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в среду вечером, 8 ноября, в Министерстве обороны Израиля сказали, что лидер боевиков ХАМАС Яхья Синвар находится в своем бункере в окружении. Было сообщено, что ЦАХАЛ уже ведет бои в самом центре города Газа.