У ситуацію втрутилися футболісти: матч Бразилії та Аргентини ледь не зірвали заворушення на трибунах (відео)

У результаті гра все ж таки відбулася

Матч відбірного циклу чемпіонату світу-2026 між збірними Бразилії та Аргентини міг не відбутися. Перед стартовим свистком на трибунах відбулися масові сутички з поліцією.

Під час виконання гімнів на гостьовому секторі відбулася сутичка, пише "Телеграф". Аргентинські фанати виявилися фактично оточені бразильськими вболівальниками.

У ситуацію втрутилися поліцейські, які не церемонилися та застосували сили до бешкетників. У відповідь на це у їхній бік полетіли виламані крісла.

Залагодити конфлікт спробували футболісти обох команд, однак у них цього не сталося. Після цього капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі вирішив відвести команду до підтрибунного приміщення.

Відновити гру змогли за півгодини, коли пристрасті вщухли. Зустріч завершилася мінімальною перемогою Аргентини, єдиний гол у матчі забив Ніколас Отаменді у другому таймі. Під час зустрічі аргентинці залишилися у меншості після вилучення Жоелінтона.

Для бразильців ця поразка стала третьою поспіль у відборі і зараз команда йде на шостій сходинці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі сім балів. У аргентинців 15 очок і вони лідирують у відбірному циклі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що фанати у Румунії потрапили у гучний міжнародний скандал.