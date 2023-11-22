В ситуацию вмешались футболисты: матч Бразилии и Аргентины едва не сорвали беспорядки на трибунах (видео)

В итоге игра все же состоялась

Матч отборочного цикла чемпионата мира-2026 между сборными Бразилии и Аргентины мог не состояться. Перед стартовым свистком на трибунах произошла массовые столкновения с полицией.

Во время исполнения гимнов на гостевом секторе произошла стычка, пишет "Телеграф". Аргентинские фанаты оказались фактически окружены бразильскими болельщиками.

В ситуацию вмешались полицейские, которые не церемонились и применили силы к дебоширам. В ответ на это в их сторону полетели выломанные кресла.

Уладить конфликт попытались футболисты обеих команд, однако у них этого не вышло. После этого капитан сборной Аргентины Лионель Месси решил увести команду в подтрибунное помещение.

Возобновить игру смогли спустя полчаса, когда страсти утихли. Встреча завершилась минимальной победой Аргентины, единственный гол в матче забил Николас Отаменди во втором тайме. По ходу встречи аргентинцы остались в меньшинстве после удаления Жоэлинтона.

Для бразильцев это поражение стало третьим подряд в отборе и сейчас команда идет на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе семь баллов. У аргентинцев 15 очков и они лидируют в отборочном цикле.

Ранее "Телеграф" писал о том, что фанаты в Румынии попали в громкий международный скандал.