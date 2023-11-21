Пенальті на Мудрику був! Гравець збірної Італії пішов проти тренера

Один футболіст збірної Італії заявив, що його команді просто пощастило, що рефері не призначив 11-метрового удару

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував скандальний момент у матчі відбору на чемпіонат Європи-2024 проти України (0:0).

Відповідну заяву Спаллетті наводить football-italia. Лучано вважає, що Крістанте навіть не торкнувся Мудрика в епізоді з непризначеним пенальті.

"Крістанте ставить ногу біля ноги Мудрика, вона поруч, але не торкається. Мудрик уже пройшов на цей момент і намагається знайти контакт", — сказав Спалетті.

Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма зізнався, що пенальті, схоже, був.

"На полі я не дуже зрозумів ситуацію. Я подивився відео і, на мою думку, там можна було поставити [пенальті]. Але добре, що все так завершилося.

Зараз ми не думаємо про це, ми думаємо про святкування та насолоду від цієї вистражданої нічиї з великою командою”, — цитує Доннарумму football-italia.

Півзахисник збірної Італії Давіде Фраттезі назвав момент із падінням Мудрика "неочевидним".

"Чи був пенальті? Для мене це не виглядає очевидним. Здавалося, що він [Кристані] не торкнувся його [Мудрика], але, чесно кажучи, на полі я практично нічого не побачив.

З одного повтору мені здалося, що він торкнувся його, але коли я побачив інший, він взагалі його не торкнувся”, – цитує Фраттезі alfredopedulla.com.

Найкращі моменти матчу Україна — Італія

Нагадаємо, у компенсований час Мудрика збили в чужому штрафному майданчику, проте рефері не став дивитися VAR на предмет можливого порушення правил. Гра продовжилася та завершилася внічию. Цей результат вивів Італію на Євро-2024, а збірну України – у плей-офф відбору на ЧЄ-2024.