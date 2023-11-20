П’ять кульових поранень: гімн перед матчем Україна – Італія виконав незвичайний співак (відео)

Оперний співак дав заряд емоцій нашим футболістам

Збірна України у Леверкузені проводить матч відбіркового циклу чемпіонату Європи-2024 проти команди Італії. Перед грою гімн України виконав відомий оперний співак Сергій Іваничук, якого було тяжко поранено на війні.

Виконання національного гімну видалося вкрай емоційним, а футболісти та трибуни напевно отримали заряд емоцій, передає "Телеграф". Нагадаємо, що у цій грі збірній України потрібна лише перемога, за іншого результату ми залишимося на третьому місці у відбірковій групі та не отримаємо путівку на Євро-2024.

Цікаво, що Іваничук одержав п’ять кульових поранень, але вижив. У перші дні повномасштабного вторгнення він повернувся з Італії до України, де доставляв гуманітарну допомогу та евакуював людей із зон бойових дій. Зокрема, він допомагав людям у Харківській та Сумській областях.

10 березня він потрапив під обстріл, а один із снарядів прострелив йому легеню. Сергій боровся за життя до останнього та завдяки українським хірургам зміг вижити і навіть повернувся на сцену.

Останнім часом співак лікується у Німеччині, але навіть там він проводить благодійні заходи та концерти. Його зусиллями на потреби України вдалося зібрати близько двох мільйонів євро.

Раніше "Телеграф" писав про те, за яких розкладів збірна України може потрапити на Євро-2024.