Укр

Пять пулевых ранений: гимн перед матчем Украина - Италия исполнил необычный певец (видео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
612
Сергей Иваничук продолжает помогать ВСУ даже из другой страны Новость обновлена 20 ноября 2023, 21:49
Сергей Иваничук продолжает помогать ВСУ даже из другой страны. Фото РБК

Оперный певец дал заряд эмоций нашим футболистам

Сборная Украины в Леверкузене проводит матч отборочного цикла чемпионата Европы-2024 против команды Италии. Перед игрой гимн Украины исполнил известный оперный певец Сергей Иваничук, который был тяжело ранен на войне.

Исполнение национального гимна выдалось крайне эмоциональным, а футболисты и трибуны наверняка получили должны заряд эмоций, передает "Телеграф". Напомним, что в этой игре сборной Украины нужна только победа, при другом результате мы останемся на третьем месте в отборочной группе и не получим путевку на Евро-2024.

Интересно, что Иваничук получил пять пулевых ранений, но выжил. В первые дни полномасштабного вторжения он вернулся из Италии в Украину, где доставлял гуманитарную помощь и эвакуировал людей из зон боевых действий. В частности, он помогал людям в Харьковской и Сумской областях.

10 марта он попал под обстрел, а один из снарядов прострелил ему легкое. Сергей боролся за жизнь до последнего и благодаря украинским хирургам смог выжить и даже вернулся на сцену.

В последнее время певец лечится в Германии, но даже там он проводит благотворительные мероприятия и концерты. Его усилиями на нужды Украины удалось собрать около 2 миллионов евро.

Ранее "Телеграф" писал о том, при каких раскладах сборная Украины может попасть на Евро-2024.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Гимн Украины #Евро-2024