Пять пулевых ранений: гимн перед матчем Украина - Италия исполнил необычный певец (видео)

Оперный певец дал заряд эмоций нашим футболистам

Сборная Украины в Леверкузене проводит матч отборочного цикла чемпионата Европы-2024 против команды Италии. Перед игрой гимн Украины исполнил известный оперный певец Сергей Иваничук, который был тяжело ранен на войне.

Исполнение национального гимна выдалось крайне эмоциональным, а футболисты и трибуны наверняка получили должны заряд эмоций, передает "Телеграф". Напомним, что в этой игре сборной Украины нужна только победа, при другом результате мы останемся на третьем месте в отборочной группе и не получим путевку на Евро-2024.

Интересно, что Иваничук получил пять пулевых ранений, но выжил. В первые дни полномасштабного вторжения он вернулся из Италии в Украину, где доставлял гуманитарную помощь и эвакуировал людей из зон боевых действий. В частности, он помогал людям в Харьковской и Сумской областях.

10 марта он попал под обстрел, а один из снарядов прострелил ему легкое. Сергей боролся за жизнь до последнего и благодаря украинским хирургам смог выжить и даже вернулся на сцену.

В последнее время певец лечится в Германии, но даже там он проводит благотворительные мероприятия и концерты. Его усилиями на нужды Украины удалось собрать около 2 миллионов евро.

Ранее "Телеграф" писал о том, при каких раскладах сборная Украины может попасть на Евро-2024.