УЄФА — мафія: у збірної України "вкрали" пенальті у матчі з Італією (відео)

Багато хто вважає, що в України вкрала перемогу

Збірна України не змогла обіграти команду Італії у матчі відбору Євро-2024 (0:0). Вже компенсований час італійці завалили у штрафній Михайла Мудрика, але арбітр не поставив пенальті.

У мережі активно відреагували на дії суддівської бригади під керівництвом Хесуса Хіль Мансано. Багато хто вважає, що як мінімум суддя мав скористатися VAR та подивитися повтор епізоду.

Зокрема, журналіст Ендрю Тодос назвав УЄФА "мафією". Він особисто був на стадіоні у Леверкузені.

Також незадоволеність діями арбітра висловив коментатор Сергій Лук’яненко.

"Я хоч і коментував інший матч, але вважаю, що суддя – шакал", — написав він.

До речі, під час флеш-інтерв’ю після матчу футболісти збірної України Олександр Зінченко та Віталій Миколенко відмовилися коментувати епізод із непризначеним пенальті. Також вчинив і головний тренер Сергій Ребров. За його словами, він не бачив повтору і йому поки що складно дати оцінку роботі арбітра.

У мережі уболівальники також обурилися діями арбітра. Більшість фанатів зійшлися на думці, що пенальті все ж таки був і в європейських топ-чемпіонатах такі "точки" регулярно призначають.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Україна все одно має шанси потрапити на чемпіонат Європи. Для цього потрібно пройти плей-офф у березні 2024 року.