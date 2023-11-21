УЕФА - мафия: у сборной Украины "украли" пенальти в матче с Италией (видео)

Многие считают, что у Украины украли победу

Сборная Украины не смогла обыграть команду Италии в матче отбора Евро-2024 (0:0). Уже в компенсированное время итальянцы завалили Михаила Мудрика, но арбитр не поставил пенальти.

В сети активно отреагировали на действия судейской бригады под руководством Хесуса Хиль Мансано. Многие посчитали, что как минимум судья должен был воспользоваться VAR и посмотреть повтор эпизода.

В частности, журналист Ендрю Тодос назвал УЕФА "мафией". Он лично был на стадионе в Леверкузене.

Также недовольство действиями арбитра выразил комментатор Сергей Лукьяненко.

"Я хоть и комментировал другой матч, но считаю, что судья – шакал", — написал он.

К слову, во время флеш-интервью после матча футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Виталий Миколенко отказались комментировать эпизод с неназначенным пенальти. Также поступил и главный тренер Сергей Ребров. По его словам, он не видел повтора и ему пока сложно дать оценку работе арбитра.

В сети болельщики также возмутились действиями арбитра. Большинство фанатов сошлись во мнении, что пенальти все же был и в европейских топ-чемпионатах такие "точки" регулярно назначают.

Ранее "Телеграф" писал о том, что у Украины все равно остались шансы попасть на чемпионат Европы. Для этого нужно пройти плей-офф в марте 2024 года.