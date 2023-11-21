Збірна України ще може потрапити на Євро-2024: усі розклади

Синьо-жовті ще можуть потрапити на ЧЄ-2024

Збірна України після скандальної гри з Італією (0:0) у відборі на чемпіонат Європи-2024 опинилась у раунді плей-офф кваліфікації.

Щоб вийти на Євро-2024, Синьо-жовтим треба виграти мінітурнір, який відбудеться у березні 2024 року. Про це повідомляє "Телеграф".

Українці посіли третє місце на груповому етапі відбору ЧЄ-2024 та опинилися в раунді плей-офф. Наша команда має два варіанти продовження боротьби в турнірі: плей-офф А або плей-офф В. Де опиниться збірна України, визначиться жеребом між трьома командами, у міні-жеребкуванні також візьмуть участь Фінляндія та Ісландія.

Перший матч плей-офф Україна точно проведе на виїзді. У разі перемоги у першій грі наша команда може зіграти "вдома" у фіналі кваліфікації (місце визначиться жеребом — Ред.).

Сітка плей-офф на даний час:

А1. Польща – Естонія;

А2. Вельс/Хорватія — Фінляндія /Україна/Ісландія.

В1. Ізраїль — Фінляндія/Україна/Ісландія;

В2. Боснія та Герцеговина — Фінляндія/Україна/Ісландія.

Таким чином, збірна України з ймовірністю 33% у півфіналі плей-офф може зустрітися з Ізраїлем, або з Боснією та Герцеговиною, або з третьою командою з групи D Вельс/Хорватія.

Жеребкування раунду плей-офф відбудеться 23 листопада. Жеребкування групового етапу Євро-2024 пройде 2 грудня.

Нагадаємо, у матчі проти Італії рефері проігнорував падіння Михайла Мудрика в чужому штрафному майданчику на останніх хвилинах зустрічі, хоча на грі працювала система VAR. Додамо, що під час цього поєдинку із боковим суддею стався конфуз.