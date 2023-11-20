Накалу не витримав навіть суддя: у матчі Україна — Італія стався конфуз (відео)

Україну влаштує лише перемога у цьому матчі

Збірна України проводить найважливіший матч відбору Євро-2024 проти Італії. Після першого тайму рахунок не відкрито, натомість перший тайм запам’ятався глядачам досить незвичайним епізодом.

В один із моментів під час атаки італійців лайнсмен надто активно розмахував прапорцем, що той вилетів із його рук, передає "Телеграф". Арбітр хотів сигналізувати про офсайд суперника, але щось пішло не так.

На допомогу судді прийшов захисник збірної України Олександр Зінченко, який підібрав його атрибут та віддав до рук. При цьому епізод викликав бурхливу реакцію з боку уболівальників та коментаторів матчу.

Якщо говорити про саму гру, то італійці створили чимало небезпечних моментів, але на щастя поки відкрити рахунок не змогли.

Нагадаємо, що для виходу до основної частини чемпіонату Європи збірної України потрібна лише перемога, тоді як італійців влаштує і нічийний результат. Якщо ми все ж таки не переможемо, то у нас є можливість потрапити до плей-офф.

Раніше "Телеграф" писав про те, за яких розкладів збірна України може потрапити на Євро-2024.