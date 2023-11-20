Накала не выдержал даже судья: в матче Украина - Италия произошел конфуз (видео)

Украину устроит только победа в этом матче

Сборная Украины проводит важнейший матч отбора Евро-2024 против команды Италии. После первого тайма счет не открыт, зато первый тайм запомнился зрителям довольно необычным эпизодом.

В один из моментов во время атаки итальянцев лайнсмен слишком активно размахивал флажком, что тот вылетел из его рук, передает "Телеграф". Арбитр хотел сигнализировать об офсайде у соперника, но что-то пошло не так.

На помощь судье пришел защитник сборной Украины Александр Зинченко, который подобрал его атрибут и отдал в руки. При этом эпизод вызвал бурную реакцию со стороны болельщиков и комментаторов матча.

Если говорить о самой игре, то итальянцы создали немало опасных моментов, но, к счастью, пока открыть счет не смогли.

Напомним, что для выхода в основную часть чемпионата Европы сборной Украины нужна только победа, в то время как итальянцев устроит и ничейный результат. Если мы все же не победим, то у нас есть возможность попасть в плей-офф.

Ранее "Телеграф" писал о том, при каких раскладах сборная Украины может попасть на Евро-2024.