Сборная Украины за пять минут забила два гола в ворота Мальты (видео)

Сборная Украины сумела перевернуть ход матча против команды Мальты. Еще в первом тайме наши футболисты смогли сравнять счет, после чего вышли вперед.

После того, как Мбонг вывел сборную Мальты вперед, украинцы массировано насели на ворота соперника. Это привело к тому, что на 38-й минуте после прострела в штрафную Камензули срезал мяч в свои ворота.

Спустя еще пять минут Украина вышла вперед. Автором гола стал Артем Довбик. Форвард испанской "Жироны" уверенно реализовал пенальти.

Отметим, что украинцам нужно непременно набирать три очка в игре с аутсайдерами группы. Чтобы остаться в гонке за выход в финальную часть чемпионата Европы-2024 нашей команде нужно набирать максимум очков в оставшихся матчах.

Кроме того, нам нужно надеяться на то, что сборная Италии не сможет добыть очков в матче против лидера группы команды Англии. После первого тайма там зафиксирована ничья 1:1, однако англичане выглядят очень неплохо и имеют все шансы на победу.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сборная Украины неудачно начала квалификацию на Евро-2024, уступив на выезде Англии (0:2). После назначения Сергея Реброва на пост главного тренера Сине-желтые обыграли команду Северной Македонии (3:2) и национальную сборную Мальты (1:0).