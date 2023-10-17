Збірна України за п’ять хвилин забила два голи у ворота Мальти (відео)

Збірна України зуміла перевернути хід матчу проти команди Мальти. Ще у першому таймі наші футболісти змогли зрівняти рахунок, після чого вийшли вперед.

Після того, як Мбонг вивів збірну Мальти вперед, українці масово насіли на ворота суперника. Це призвело до того, що на 38-й хвилині після прострілу у штрафний майданчик Камензулі зрізав м’яч у свої ворота.

Ще через п’ять хвилин Україна вийшла вперед. Автором голу став Артем Довбик. Форвард іспанської "Жирони" впевнено реалізував пенальті.

Зазначимо, що українцям потрібно неодмінно набирати три очки у грі з аутсайдерами групи. Щоб залишитися в гонці за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи-2024 нашій команді потрібно набирати максимум очок у матчах, що залишилися.

Крім того, нам потрібно сподіватися, що збірна Італії не зможе вибороти очок у матчі проти лідера групи команди Англії. Після першого тайму там зафіксовано нічию 1:1, проте англійці виглядають дуже непогано та мають усі шанси на перемогу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що збірна України невдало розпочала кваліфікацію на Євро-2024, поступившись на виїзді Англії (0:2). Після призначення Сергія Реброва на посаду головного тренера Синьо-жовті обіграли команду Північної Македонії (3:2) та національну збірну Мальти (1:0).