Сборная Украины еще может попасть на Евро-2024: все расклады

Сине-желтые все еще могут попасть на ЧЕ-2024

Сборная Украины после скандальной игры с Италией (0:0) в отборе на чемпионат Европы-2024 оказалась в раунде плей-офф квалификации.

Чтобы выйти на Евро-2024 Сине-желтым надо выиграть мини-турнир, который состоится в марте 2024 года. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинцы заняли третье место на групповом этапе отбора ЧЕ-2024 и оказались в раунде плей-офф. У нашей команды есть два варианта продолжения борьбы в турнире: плей-офф А или плей-офф В. Где окажется сборная Украины, определится жребием между командами, в мини-жеребьевке также примут участие Финляндия и Исландия.

Первый матч плей-офф Украина точно проведет на выезде. В случае победы в первой игре наша команда может сыграть "дома" в финале квалификации (место определится жребием, — Ред.).

Сетка плей-офф на данное время:

А1. Польша — Эстония;

А2. Уэльс/Хорватия — Финляндия /Украина/Исландия.

В1. Израиль — Финляндия/Украина/Исландия;

В2. Босния и Герцеговина — Финляндия/Украина/Исландия.

Таким образом, сборная Украины с вероятностью в 33% в полуфинале плей-офф может встретиться с Израилем или с Боснией и Герцеговиной либо с третьей командой из группы D Уэльс/Хорватия.

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 23 ноября. Жеребьевка группового этапа Евро-2024 пройдет 2 декабря.

Напомним, в матче против Италии рефери проигнорировал падение Михаила Мудрика в чужой штрафной на последних минутах встречи, хотя на игре работала система VAR. Добавим, что во время этого поединка с боковым судьей произошел конфуз.