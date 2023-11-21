Пенальти на Мудрике был! Игрок сборной Италии пошел против тренера

Один футболист сборной Италии заявил, что его команде просто повезло, что рефери не назначил 11-метровый удар

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал скандальный момент в матче отбора на чемпионат Европы-2024 против Украины (0:0).

Соответствующее заявление Спаллетти приводит football-italia. Лучано считает, что Кристанте даже не дотронулся до Мудрика в эпизоде с неназначенным пенальти.

"Кристанте ставит ногу возле ноги Мудрика, она рядом, но не касается. Мудрик уже прошел на этот момент и пытается найти контакт", — сказал Спалетти.

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признался, что пенальти, похоже, был.

"На поле я не очень понял ситуацию. Я посмотрел видео и, по-моему, там можно было поставить [пенальти]. Но хорошо, что все так завершилось.

Сейчас мы не думаем об этом, мы думаем о праздновании и наслаждении этой выстраданной ничьей с большой командой", — цитирует Доннарумму football-italia.

Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези назвал момент с падением Мудрика "неочевидным".

"Был ли пенальти? Для меня это не выглядит очевидным. Казалось, что он [Кристане] не коснулся его [Мудрика], но, честно говоря, на поле я практически ничего не увидел.

С одного повтора мне показалось, что он коснулся его, но когда я увидел другой, он вообще его не коснулся", — цитирует Фраттези alfredopedulla.com.

Лучшие моменты матча Украина — Италия

Напомним, в компенсированное время Мудрика сбили в чужой штрафной, однако рефери не стал смотреть VAR на предмет возможного нарушения правил. Игра продолжилась и завершилась вничью. Этот результат вывел Италию на Евро-2024, а сборную Украины — в плей-офф отбора на ЧЕ-2024.