"Вперше в історії футболу": в Україні вимагають відставки президента УЄФА

Дехто вважає, що президент УЄФА нібито причетний до скандального суддівства у матчі Україна — Італія

Колишній воротар "Динамо", "Вереса" та "Дніпра" Святослав Сирота жорстко розкритикував президента УЄФА Александера Чеферіна за непризначений пенальті у матчі Україна — Італія (0:0).

Ексфутболіст вважає, що УЄФА винен у тому, що рефері припустився помилки, яка вивела Італію на Євро-2024, позбавивши прямої путівки Україну. Відповідний пост Сироти доступний на його сторінці у Facebook. Святослав згадав, як Чеферін заявляв, що невихід Італії на ЧЄ-2024 стане катастрофою. Сирота вимагає, щоб футбольний чиновник залишив свою посаду, "якщо має совість".

Чеферін прямим текстом сказав, що Україна не повинна виграти. Його вказівка була виконана арбітром, який наприкінці матчу не поставив стовідсотковий пенальті. Чеферін має піти у відставку.

Інші країни мають підтримати нас. Безумовно, і раніше арбітри вбивали різні команди. Інколи помилялися несвідомо, іноді явно з метою. Але ніколи, ніколи, президент УЄФА не висловлювався публічно щодо переваги або необхідності якихось дій по відношенню до кінцевого результату матчу. Таке в футболі відбувається вперше за всю його історію", – написав Сирота.

Нагадаємо, перед матчем Україна — Італія пролунала серія скандалів, пов’язаних з УЄФА. Річ у тому, що президент організації Чеферін у неформальній обстановці дозволив собі заявити, що хоче бачити на Євро-2024 команду Італії. А у листопаді УЄФА змусив збірну України провести абсолютно непотрібний товариський матч проти польської "Лехії". Додамо, що судив гру з італійцями арбітр, який не призначив 100-процентний пенальті на Андрію Ярмоленку у вирішальному матчі відбору ЧС-2022 проти Уельсу (0:1).