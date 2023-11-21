"Впервые в истории футбола": в Украине потребовали отставки президента УЕФА

Некоторые считают, что президент УЕФА якобы причастен к скандальному судейству в матче Украина — Италия

Бывший вратарь "Динамо", "Вереса" и "Днепра" Святослав Сирота жестко раскритиковал президента УЕФА Александера Чеферина за неназначенный пенальти в матче Украина — Италия (0:0).

Экс-футболист считает, что УЕФА виновен в том, что рефери допустил ошибку, которая вывела Италию на Евро-2024, лишив прямой путевки Украину. Соответствующий пост Сироты доступен на его странице в Facebook. Святослав вспомнил, как Чеферин заявлял, что невыход Италии на ЧЕ-2024 станет катастрофой. Сирота требует, чтобы футбольный чиновник покинул свой пост, "если у него есть совесть".

"Чеферин прямым текстом сказал, что Украина не должна выиграть. Его указание было исполнено арбитром, который в конце матча не поставил стопроцентный пенальти. Чеферин должен уйти в отставку.

Другие страны должны нас поддержать. Безусловно, и раньше арбитры убивали разные команды. Иногда ошибались не сознательно, иногда – явно в целях. Но никогда, никогда президент УЕФА не высказывался публично о преимуществе или необходимости каких-либо действий относительно конечного результата матча. Такое в футболе происходит впервые за всю его историю", – написал Сирота.

Напомним, перед матчем Украина — Италия прогремела серия скандалов, связанных с УЕФА. Дело в том, что президент организации Чеферин в неформальной обстановке позволил себе заявить, что хочет видеть на Евро-2024 команду Италии. А в ноябре УЕФА заставил сборную Украины провести абсолютно ненужный товарищеский матч против польской "Лехии". Добавим, что судил игру с итальянцами арбитр, который не назначил 100-процентный пенальти на Андрее Ярмоленко в решающем матче отбора ЧМ-2022 против Уэльса (0:1).