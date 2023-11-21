Матч с Италией судил арбитр, похоронивший Украину в отборе на чемпионат мира

Невероятно, но рефери за 2 года дважды умудрился напакостить Сине-желтым

Матч отбора на чемпионат Европы-2024 Украина — Италия (0:0), который завершился скандалом из-за неназначенного пенальти на Михаиле Мудрике судил арбитр, который не заметил пенальти на Андрее Ярмоленко в финале квалификации на ЧМ-2022 против команды Уэльса (0:1).

Главным по VAR (система видеопомощи рефери) на обеих играх был испанец Хуан Мартинес. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

5 июня 2022 года Сине-желтые в решающем матче отбора на Мундиаль минимально проиграли Уэльсу. При счете 1:0 главный рефери игры Антонио Матеу Лаос при помощи Мартинеса, работавшего на VAR, не назначил пенальти за фол на Ярмоленко в ворота валлийцев. Эта грубейшая ошибка повлияла на результат встречи.

20 ноября 2023 года Мартинес проигнорировал нарушение правил на Мудрике в матче против Италии. Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не получил отмашку от видеассистента рефери, а потому не стал смотреть видеоповтор.

Хуан Мартинес, фото Getty Images

К сожалению, Сине-желтые не сумели напрямую выйти на Евро-2024. Добавим, что у сборной Украины все еще есть шанс попасть на чемпионат Европы. Наша команда попала в раунд плей-офф, который состоится в марте 2024 года.