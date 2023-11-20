Украина - Италия: Ребров убрал из состава троих футболистов

Украинцы подходят к игре в боевом составе

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой на матч с Италией в отборе на чемпионат Европы-2024.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своем официальном сайте. В финальный состав Сине-желтых не попали центральный защитник Максим Таловеров, правый защитник Александр Караваев и полузащитник Егор Назарина.

Заявка сборной Украины на матч с Италией

Вратари: Бущан, Трубин, Ризнык

Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тимчик, Дубинчак, Миколенко, Забарный, Сваток

Полузащитники: Степаненко, Зубков, Судаков, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский, Пихаленок

Нападающие: Довбик, Яремчук, Сикан

Матч Украина — Италия состоится 20 ноября в Леверкузене (Германия). Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах перед поединком. Турнирное положение в квалификационной группе обязывает нашу команду только побеждать. Любой другой исход отправит Сине-желтых в плей-офф квалификации, который состоится в марте 2024 года.