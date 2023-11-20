Україна — Італія: Ребров прибрав зі складу трьох футболістів

Українці підходять до гри у бойовому складі

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою на матч із Італією у відборі на чемпіонат Європи-2024.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті. У фінальний склад Синьо-жовтих не потрапили центральний захисник Максим Таловєров, правий захисник Олександр Караваєв та півзахисник Єгор Назарина.

Заявка збірної України на матч із Італією

Воротарі: Бущан, Трубін, Різник

Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Дубінчак, Миколенко, Забарний, Сваток

Півзахисники: Степаненко, Зубков, Судаков, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Маліновський, Піхальонок

Нападники: Довбик, Яремчук, Сікан

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені (Німеччина). Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру в прямому ефірі в Україні, а також розповідав про букмекерські розклади перед поєдинком. Турнірне становище у кваліфікаційній групі зобов’язує нашу команду лише перемагати. Будь-який інший результат відправить Синьо-жовтих у плей-офф кваліфікації, який відбудеться у березні 2024 року.