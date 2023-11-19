У збірної України з’явився другий шанс потрапити на Євро-2024

Вихід Сербії на турнір допоміг Синьо-жовтим

Збірна України отримала гарантоване місце у плей-офф кваліфікації Євро-2024. Таким чином, Синьо-жовті отримають ще один шанс вийти на ЧЄ-2024 у разі невдачі у грі з Італією.

Про це стало відомо після того, як команда Сербії здобула пряму путівку на чемпіонат Європи. Про це повідомляє "Телеграф".

Якщо українці не зможуть перемогти Італію у грі групового етапу відбору на Євро-2024 20 листопада, то не покинуть відбірковий турнір, а вийдуть у плей-офф кваліфікації, яка відбудеться навесні 2024 року. У плей-офф відбору 12 команд у 3 мінітурнірах розіграють три путівки, що залишилися на ЧЄ-2024. Жеребкування стикових матчів Євро-2024 відбудеться 23 листопада

Якщо збірна України обіграє Італію, то напряму вийде на Євро-2024 з другого місця у групі, а на італійців чекатиме плей-офф кваліфікації.

На цей час збірна України йде третьою у відбірковій групі Євро-2024, відстаючи від Італії лише за додатковими показниками. Гра з італійцями стане останнім поєдинком нашої команди у 2023 році. Напередодні букмекери оцінили шанси команд в очному протистоянні.