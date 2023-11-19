У сборной Украины появился второй шанс попасть на Евро-2024

Выход Сербии на турнир помог Сине-желтым

Сборная Украины получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024. Таким образом, Сине-желтые получат еще один шанс выйти на ЧЕ-2024 в случае неудачи в игре с Италией.

Об этом стало известно после того, как команда Сербии получила прямую путевку на чемпионат Европы. Об этом сообщает "Телеграф".

Если украинцы не смогут победить Италию в игре группового этапа отбора на Евро-2024 20 ноября, то не покинут отборочный турнир, а выйдут в плей-офф квалификации, которая состоится весной 2024 года. В плей-офф отбора 12 команд в 3 мини-турнирах разыграют оставшиеся три путевки на ЧЕ-2024. Жеребьевка стыковых матчей Евро-2024 состоится 23 ноября.

Если сборная Украины обыграет Италию, то напрямую выйдет на Евро-2024 со второго места в группе, а итальянцев будет ожидать плей-офф квалификации.

На данный момент сборная Украины идет третьей в отборочной группе Евро-2024, отставая от Италии лишь по дополнительным показателям. Игра с итальянцами станет последним поединком нашей команды в 2023 году. Накануне букмекеры оценили шансы команд в очном противостоянии.