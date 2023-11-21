Матч із Італією судив арбітр, який поховав Україну у відборі на чемпіонат світу

Неймовірно, але рефері за 2 роки двічі примудрився нашкодити Синьо-жовтим

Матч відбору на чемпіонат Європи-2024 Україна — Італія (0:0), який завершився скандалом через непризначений пенальті на Михайлі Мудрику судив арбітр, який не помітив пенальті на Андрію Ярмоленку у фіналі кваліфікації на ЧС-2022 проти команди Вельсу (0:1).

Головним по VAR (система відеодопомоги рефері) на обох іграх був іспанець Хуан Мартінес. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

5 червня 2022 року Синьо-жовті у вирішальному матчі відбору на Мундіаль мінімально програли Вельсу. За рахунку 1:0 головний рефері гри Антоніо Матеу Лаос за допомогою Мартінеса, який працював на VAR, не призначив пенальті за фол на Ярмоленку у ворота валлійців. Ця груба помилка вплинула на результат зустрічі.

20 листопада 2023 року Мартінес проігнорував порушення правил на Мудрику у матчі проти Італії. Головний арбітр зустрічі Хесус Хіль Мансано не отримав відмашку від відеопомічника рефері, а тому не став дивитися відеоповтор.

Хуан Мартінес, фото Getty Images

На жаль, Синьо-жовті не зуміли вийти напряму на Євро-2024. Додамо, що збірна України все ще має шанс потрапити на чемпіонат Європи. Наша команда потрапила до раунду плей-офф, який відбудеться у березні 2024 року.