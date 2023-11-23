Занзібар навіть не входить у ФІФА

Ще дві африканські футбольні збірні готові зіграти з рф у 2024 році. Чутки про це ходять із листопада.

З росіянами хочуть грати команда Танзанії та Занзібара (автономна область Танзанії має свою збірну, яка не входить у ФІФА, — Ред.). Про це заявив президент Федерації футболу Занзібара Сулейман Джабір, передає Sport24.ru. Він приємно відгукнувся про росію, назвавши країну-агресора "хорошим партнером із відмінною репутацією".

"російська федерація — хороший партнер з відмінною репутацією для Занзібара. Дружба між нашими країнами триває дуже довго, ще з часів СРСР, і ми цінуємо всі відносини з вашою країною, у тому числі й спорті", — сказав Джабір.

Цікаво, що гравці збірної Занзібару можуть виступати за команду Танзанії.

Нагадаємо, нещодавно у рф прилетіла збірна Куби. Росіяни зустріли суперників у військовій формі. До речі, команда росії перемогла Кубу з рахунком 8:0.

Напередодні росіяни зіграли внічию (2:2) із командою Кенії із другої сотні рейтингу ФІФА. Після матчу колишній футболіст збірної рф назвав кенійських футболістів "дровами".