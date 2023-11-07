"Залишилися тільки пінгвіни": збірна неіснуючої держави послала рф

Практично ніхто не хоче грати з росією

Збірна Занзібара з футболу відмовилася від спарингу з командою рф у 2023 році, зіславшись на завантажений календар.

Про це повідомив президент Федерації футболу Занзібара Сулейман Джабір, передає sport24.ru. Він зазначив, що, можливо, Занзібар зіграє з росією у 2024 році.

"На жаль, Занзібар не зможе зіграти з командою рф у листопаді. У нас було деяке обговорення питання організації товариської зустрічі наших збірних, але через низку факторів ми не зможемо зіграти цього року.

По-перше, це часовий фактор, а по-друге, збірна Танзанії гратиме відбірковий матч чемпіонату світу в ті ж дати, а у нас є кілька важливих гравців, які входять до цієї збірної", – заявив Джабір.

У мережі зі сміхом сприйняли відмову Занзібара від матчу з росією. Користувачі жартують, що наступними суперниками команди рф можуть стати пінгвіни з Антарктиди, які не в курсі геополітичної ситуації у світі.

Довідка : Занзібар – напівавтономна область у складі Об’єднаної Республіки Танзанія. Зазначимо, збірна Занзібара не входить до ФІФА, тому офіційно не виступає на міжнародному рівні. При цьому футболісти із цього регіону можуть грати за Танзанію.

Раніше повідомлялося, що збірна росії зіграє з Кубою 20 листопада. До цього росіяни мало не програли Кенії. Після товариської гри у рф назвали кенійських футболістів "дровами".