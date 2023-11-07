"Остались только пингвины": сборная несуществующего государства послала рф
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Практически никто не хочет играть с россией
Сборная Занзибара по футболу отказалась от спарринга с командой рф в 2023 году, сославшись на загруженный календарь.
Об этом сообщил президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир, передает sport24.ru. Он отметил, что, возможно, Занзибар сыграет с россией в 2024 году.
"К сожалению, Занзибар не сможет сыграть с командой россии в ноябре. У нас было некоторое обсуждение вопроса организации товарищеской встречи наших сборных, но из-за ряда факторов мы не сможем сыграть в этом году.
Во-первых, это временной фактор, а во-вторых, сборная Танзании будет играть отборочный матч чемпионата мира в те же даты, а у нас есть несколько важных игроков, которые входят в эту сборную", – заявил Джабир.
В сети со смехом восприняли отказ Занзибара от матча с россией. Пользователи шутят, что следующими соперниками команды рф могут стать пингвины из Антарктиды, которые не в курсе геополитической ситуации в мире.
Справка: Занзибар — полуавтономная область в составе Объединенной Республики Танзания. Отметим, сборная Занзибара не входит в ФИФА, а потому официально не выступает на международном уровне. При этом футболисты из этого региона могут играть за Танзанию.
Ранее сообщалось, что сборная рф сыграет с Кубой 20 ноября. До этого россияне едва не проиграли Кении. После товарищеской игры в рф назвали кенийских футболистов "дровами".