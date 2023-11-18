"Тупо і смішно": в рф безглуздо зустріли збірну Куби (відео)

Збірна Куби прилетіла до рф

Збірна росії з футболу, перебуваючи під санкціями, все-таки знаходить команди, які готові з нею зіграти, попри геополітичну ситуацію у світі.

На цей раз росіяни заманили до себе в країну національну команду Куби. Про це повідомляє "Телеграф".

Напередодні делегація збірної Куби прилетіла до Волгограда, де відбудеться товариський матч. В аеропорту гравців та тренерський штаб кубинців чекав "сюрприз". Кубинську команду зустріли дівчата у радянській військовій формі та з хлібом-сіллю.

У мережі розкритикували організаторів матчу за такий прийом гостей. Один із користувачів зазначив, що це виглядало "тупо і смішно". У рф розуміють, що Північна Корея не так далеко, а рф великими кроками перетворюється на КНДР.

Додамо, матч росія — Куба відбудеться в понеділок, 20 листопада. До речі, цього дня збірна України зіграє з Італією за пряму путівку на чемпіонат Європи-2024.

Раніше повідомлялося, що збірна рф ледь не програла вдома Кенії, до цього підопічні Валерія Карпіна двічі не зуміли обіграти олімпійську збірну Єгипту, примудрившись одну гру програти молодим футболістам.