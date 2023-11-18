Сборная Кубы прилетела в россию

Сборная рф по футболу, находясь под санкциями, все-таки находит команды, которые готовы с ней сыграть, несмотря на геополитическую ситуацию в мире.

На этот раз россияне заманили к себе в страну национальную команду Кубы. Об этом сообщает "Телеграф".

Накануне делегация сборной Кубы прилетела в Волгоград, где состоится товарищеский матч. В аэропорту игроков и тренерский штаб кубинцев ждал "сюрприз". Кубинскую команду встретили девушки в советской военной форме и с хлебом-солью.

В сети раскритиковали организаторов матча за такой прием гостей. Один из пользователей отметил, что это выглядело "глупо и смешно". В рф понимают, что Северная Корея не так далеко, а рф большими шагами превращается в КНДР.

Добавим, матч рф — Куба состоится в понедельник, 20 ноября. К слову, в этот день сборная Украины сыграет с Италией за прямую путевку на чемпионат Европы-2024.

Ранее сообщалось, что сборная рф едва не проиграла дома Кении, до этого подопечные Валерия Карпина дважды не сумели обыграть олимпийскую сборную Египта, умудрившись одну игру проиграть молодым футболистам.