Занзибар даже не входит в ФИФА

Еще две африканские футбольные сборные готовы сыграть с рф в 2024 году. Слухи об этом ходят с ноября.

С россиянами хотят играть команда Танзании и Занзибара (автономная область Танзании, имеет свою сборную, которая не входит в ФИФА, — Ред.). Об этом заявил президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир, передает Sport24.ru. Он лестно отозвался о россии, назвав страну-агрессора "хорошим партнером с отличной репутацией".

"российская федерация – хороший партнер с отличной репутацией для Занзибара. Дружба между нашими странами длится очень долго, еще со времен СССР, и мы дорожим всеми отношениям с вашей страной, в том числе и спорте", – сказал Джабир.

Примечательно, что игроки сборной Занзибара могут выступать за команду Танзании.

Напомним, недавно в рф прилетела сборная Кубы. Россияне встретили соперников в военной форме. К слову, команда рф победила Кубу со счетом 8:0.

Накануне россияне сыграли вничью (2:2) с командой Кении из второй сотни рейтинга ФИФА. После матча бывший футболист сборной рф назвал кенийских футболистов "дровами".