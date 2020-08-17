Знаменитый футболист возглавил Андерлехт Богдана Михайличенко

Именитый бельгийский футболист Венсан Компани объявил о завершении карьеры игрока и о начале тренерской карьеры.

Самый титулованный клуб Бельгии Андерлехт назвал имя нового главного тренера команды. По информации пресс-службы бельгийского клуба, команду принял легендарный бельгийский футболист Венсан Компани.

"Венсан становится главным тренером Андерлехта. Его соглашение с клубом рассчитано на 4 года. Он прекращает свою игровую карьеру и заменяет Франка Веркаутерена", - говорится в сообщении на официальном twitter клуба.

Vincent devient l'entraîneur principal du RSC Anderlecht. En dat voor de volgende 4 seizoenen. Il arrête sa carrière de joueur et prend le relais de Franky. pic.twitter.com/n0ALn0udJl — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 17, 2020

На назначение тут же отреагировал Манчестер Сити, за который Компани играл на протяжении 11 лет.

"Не будет такого, как он! Удачи после завершении карьеры футболиста, Венсан, - говорится в сообщении от пресс-службы Манчестер Сити.

Ранее Богдан Михайличенко забил красивейший соло гол в стиле Месси в своем дебютном матче за Андерлехт.