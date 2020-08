Знаменитый футболист возглавил Андерлехт Богдана Михайличенко

Самый титулованный клуб Бельгии Андерлехт назвал имя нового главного тренера команды. По информации пресс-службы бельгийского клуба, команду принял легендарный бельгийский футболист Венсан Компани.

"Венсан становится главным тренером Андерлехта. Его соглашение с клубом рассчитано на 4 года. Он прекращает свою игровую карьеру и заменяет Франка Веркаутерена", - говорится в сообщении на официальном twitter клуба.

На назначение тут же отреагировал Манчестер Сити, за который Компани играл на протяжении 11 лет.

There won't be another like him!

Best of luck on your retirement from football, @VincentKompany

#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/rWzgnli4ih

— Manchester City (@ManCity) August 17, 2020