Знаменитый футболист возглавил Андерлехт Богдана Михайличенко

Самый титулованный клуб Бельгии Андерлехт назвал имя нового главного тренера команды. По информации пресс-службы бельгийского клуба, команду принял легендарный бельгийский футболист Венсан Компани.
"Венсан становится главным тренером Андерлехта. Его соглашение с клубом рассчитано на 4 года. Он прекращает свою игровую карьеру и заменяет Франка Веркаутерена", - говорится в сообщении на официальном twitter клуба.
Vincent devient l'entraîneur principal du RSC Anderlecht. En dat voor de volgende 4 seizoenen. Il arrête sa carrière de joueur et prend le relais de Franky. pic.twitter.com/n0ALn0udJl
— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 17, 2020
На назначение тут же отреагировал Манчестер Сити, за который Компани играл на протяжении 11 лет.
There won't be another like him!
Best of luck on your retirement from football, @VincentKompany
#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/rWzgnli4ih
— Manchester City (@ManCity) August 17, 2020
"Не будет такого, как он! Удачи после завершении карьеры футболиста, Венсан, - говорится в сообщении от пресс-службы Манчестер Сити.
Ранее Богдан Михайличенко забил красивейший соло гол в стиле Месси в своем дебютном матче за Андерлехт.