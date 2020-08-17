Скачать
Понедельник, 17.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз
Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз
Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями
Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями
Луческу хочет видеть грека в составе Динамо
Луческу хочет видеть грека в составе Динамо
Ронни О'Салливан в шестой раз выиграл чемпионат мира по снукеру (Видео)
Ронни О'Салливан в шестой раз выиграл чемпионат мира по снукеру (Видео)

Знаменитый футболист возглавил Андерлехт Богдана Михайличенко

Знаменитый футболист возглавил Андерлехт Богдана Михайличенко
Обновлено 13:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Именитый бельгийский футболист Венсан Компани объявил о завершении карьеры игрока и о начале тренерской карьеры.

Самый титулованный клуб Бельгии Андерлехт назвал имя нового главного тренера команды. По информации пресс-службы бельгийского клуба, команду принял легендарный бельгийский футболист Венсан Компани.

"Венсан становится главным тренером Андерлехта. Его соглашение с клубом рассчитано на 4 года. Он прекращает свою игровую карьеру и заменяет Франка Веркаутерена", - говорится в сообщении на официальном twitter клуба.

На назначение тут же отреагировал Манчестер Сити, за который Компани играл на протяжении 11 лет.

"Не будет такого, как он! Удачи после завершении карьеры футболиста, Венсан, - говорится в сообщении от пресс-службы Манчестер Сити.

Ранее Богдан Михайличенко забил красивейший соло гол в стиле Месси в своем дебютном матче за Андерлехт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бельгия, Венсан Компани, Футбол, ФК Андерлехт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игроки Барселоны определились с главным тренером команды
02 В Барселоне всего пять "неприкасаемых" футболистов: список
03 Состоялись первые матчи плей-офф за место в Первой лиге (Видео)
04 Севилья 2:1: события матча (Видео)
05 Гонщик оказался в миллиметрах от смерти: видео жуткой аварии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь