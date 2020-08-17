Украинец забил соло гол в стиле Месси в Бельгии (Видео)

Богдан Михайличенко забил шикарный мяч в дебютной игре за команду.

В воскресенье, 16 августа, состоялись несколько матчей второго тура чемпионата Бельгии, в частности Андерлехт принимал Синт-Трейден. Встреча, проходившая на стадионе "Лотто Парк", завершилась со счетом 3:1.

Украинский левый защитник Андерлехта Богдан Михайличенко, который недавно перебрался в чемпионат Бельгии из Зари, забил первый гол своей команды. Под занавес тайма украинец взял игру на себя, обыграл нескольких оппонентов и пробил прямо в цель.

Видео гола Михайличенко:

| Wat een heerlijke goal van Mykhaylychenko bij zijn debuut voor @rscanderlecht! #ANDSTV pic.twitter.com/X3YhLHGf9z — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 17, 2020

В итоге Андерлехт добыл победу со счетом 3:1. В турнирной таблице Высшей лиги Бельгии у Андерлехта четыре очка.

В следующем туре команда украинца сыграет дома против ФК Мускрон.