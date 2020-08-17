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Украинец забил соло гол в стиле Месси в Бельгии (Видео)

Украинец забил соло гол в стиле Месси в Бельгии (Видео)
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Богдан Михайличенко забил шикарный мяч в дебютной игре за команду.

В воскресенье, 16 августа, состоялись несколько матчей второго тура чемпионата Бельгии, в частности Андерлехт принимал Синт-Трейден. Встреча, проходившая на стадионе "Лотто Парк", завершилась со счетом 3:1.

Украинский левый защитник Андерлехта Богдан Михайличенко, который недавно перебрался в чемпионат Бельгии из Зари, забил первый гол своей команды. Под занавес тайма украинец взял игру на себя, обыграл нескольких оппонентов и пробил прямо в цель.

Видео гола Михайличенко: 

В итоге Андерлехт добыл победу со счетом 3:1. В турнирной таблице Высшей лиги Бельгии у Андерлехта четыре очка. 

В следующем туре команда украинца сыграет дома против ФК Мускрон.

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Все по теме:

Бельгия, Футбол, ФК Андерлехт, Богдан Михайличенко.

Автор:

Телеграф
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