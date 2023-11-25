Хаві пропонує революцію у футболі

Іспанський фахівець хоче реформувати футбол

Головний тренер "Барселони" Хаві запропонував радикально змінити футбольний календар. Нещодавно каталонці програли "Шахтарю" (0:1) у Лізі чемпіонів.

Відповідну заяву іспанського фахівця наводить AS. Хаві запропонував спочатку проводити усі клубні матчі сезону, а потім – усі ігри збірних. Річ у тому, що через матчі збірних під час міжнародних пауз клуби втрачають футболістів через травми. Нещодавно зірка "Барселони" Гаві вилетів до кінця сезону, гравець пропустить Євро-2024.

"9 місяців поспіль клубного футболу, потім – кваліфікація на Євро та сам турнір. Тоді б не було так багато поїздок. Думаю, що ФІФА розглядає це. Дев’ять місяців у клубі, два місяці у збірній та один у відпустці", – заявив Хаві.

На цей час УЄФА робить міжнародні паузи у вересні, жовтні, листопаді та березні у розпал клубного сезону.

Раніше повідомлялося, що український футболіст "Динамо" Загреб Богдан Михайличенко розгнівав тренера своєю поведінкою у роздягальні. До цього лівий захисник виступав за бельгійський "Андерлехт" під керівництвом зірки футболу.