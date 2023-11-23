"Хочу бачити Боснію та Герцеговину на Євро": президент УЄФА випадково потролив українців

Українці вже готуються до найгіршого у матчі проти Боснії та Герцеговини

Президент УЄФА Александер Чеферін напередодні жеребкування стикових матчів Євро-2024 заявив, що хотів би бачити на чемпіонаті Європи збірну Боснії та Герцеговини.

Відповідну заяву глава УЄФА зробив до жеребкування під час візиту до Сербії 19 листопада, повідомляє sarajevotimes. Примітно, що жереб звів Боснію та Герцеговину з Україною у півфіналі кваліфікації.

"Я радію, що три збірні з регіону близькі до виходу на чемпіонат Європи: Сербія, Хорватія та Словенії. Я хотів би, щоб Боснія і Герцеговина та Північна Македонія також пройшли кваліфікацію, але у них немає шансів. Боснія та Герцеговина виступатиме у плей-офф, але так, як вони грають… Звичайно, я хотів би, щоб якнайбільше збірних із регіону вийшли на чемпіонат Європи", — заявив Чеферін.

Ця заява викликала бурхливу реакцію в Україні, адже раніше Чеферін заявляв, що хоче бачити на Євро-2024 збірну Італію. У результаті італійці в очному протистоянні з Україною (0:0) вирвали путівку на ЧЄ-2024. Поєдинок завершився грандіозним суддівським скандалом, адже рефері у компенсований час не призначив 100-відсотковий пенальті у ворота італійців.

Найкращі моменти матчу Україна — Італія

У мережі вважають, що Чеферін просто тролить українців. Користувачі Tribuna.ua розкритикували президента УЄФА.

Матч Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня 2024 року. Переможець протистояння 26 березня зіграє "вдома" у фіналі відбору проти переможця "дуелі" Ізраїль — Ісландія.