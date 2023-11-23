Збірна України дізналася суперника у стиковому раунді відбору Євро-2024

Збірна України потрапила у шлях B кваліфікації на ЧЄ-2024

У четвер, 23 листопада, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування раунду плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024. Збірна України, яка нещодавно поступилася прямою путівкою на Євро-2024 Італії в очному протистоянні (0:0), дізналася імена суперників по стиковим іграм.

Збірна України за підсумками жеребкування опинилась у шляху B відбору на ЧЄ-2024. Таким чином, у півфіналі кваліфікації Синьо-жовті зіграють проти Боснії та Герцеговини, а у разі виходу у фінал на українців очікує дуель проти переможця пари Ізраїль — Ісландія. Про це повідомляє "Телеграф".

Результати жеребкування стикового раунду:

А1. Польща — Естонія

А2. Вельс – Фінляндія – переможець зіграє у фіналі відбору вдома.

B1. Ізраїль — Ісландія

B2. Боснія та Герцеговина – Україна – переможець зіграє у фіналі відбору вдома.

C1. Грузія – Люксембург – переможець зіграє у фіналі відбору вдома.

С2: Греція — Казахстан

Раунд плей-оф відбору на чемпіонат Європи відбудеться у 2024 році. Півфінал та фінал заплановано на 21 та 26 березня. Додамо, що збірна України півфінальну гру кваліфікації зіграє на виїзді. У разі перемоги фінал відбору українці проведуть "вдома". Переможці трьох міні-турнірів (A, B та С) вирушать на Євро-2024.

Нагадаємо, жеребкування Євро-2024 відбудеться 2 грудня. Збірна України, яка не гарантувала собі місце на турнірі, потрапила у 4 кошик.

Раніше в Україні жорстко розкритикували президента УЄФА Александера Чеферіна. Все через помилку судді в матчі Україна — Італія (0:0).