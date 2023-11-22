До Євро-2024 залишилися два кроки: з ким збірна України може зіграти на турнірі

Наша команда може отримати шанс через плей-офф кваліфікації

Завершився відбірковий турнір чемпіонату Європи-2024. За його підсумками стали відомі чотири кошики посіву для жеребкування фінального раунду турніру.

На даний момент відомий 21 із 24 учасників чемпіонату Європи. "Телеграф" розповідає про те, хто може стати потенційним суперником збірної України, якщо наша команда потрапить на першість.

Хто вже пробився на Євро-2024 та скільки ще місць

Німеччина (господар), Бельгія, Франція, Португалія, Іспанія, Шотландія, Туреччина, Австрія, Англія, Угорщина, Словаччина, Албанія, Данія, Нідерланди, Румунія, Швейцарія, Сербія, Чехія, Італія, Словенія, Хорватія.

У плей-офф кваліфікації у березні 2024 року стануть відомі ще три учасники. Саме там зіграє й Україна.

Кошики посіву під час жеребкування фінального раунду Євро-2024

Традиційно у першому кошику опинилися команди з найбільшою кількістю очок у кваліфікації. Інші кошики визначали за таким же принципом, проте матчі з аутсайдерами в групах із шести команд не бралися до уваги. Україна, якщо пройде кваліфікацію, опиниться у четвертому кошику.

Кошик 1: Німеччина, Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія

Німеччина, Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія Кошик 2: Угорщина, Туреччина, Данія, Албанія, Румунія, Австрія

Угорщина, Туреччина, Данія, Албанія, Румунія, Австрія Кошик 3: Нідерланди, Шотландія, Словенія, Словаччина, Чехія, Хорватія

Нідерланди, Шотландія, Словенія, Словаччина, Чехія, Хорватія Кошик 4: Італія, Сербія, Швейцарія, три переможці плей-офф кваліфікації

Коли пройде жеребкування фінальної частини Євро-2024

Процедуру заплановано на 2 грудня. Вона відбудеться у Гамбурзі та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Як Україні потрапити на Євро-2024?

Для цього нам потрібно виграти два матчі у плей-офф кваліфікації. Поки незрозуміло, чи опинимося ми серед команд Шляху А чи серед учасників Шляху B.

Склад пар плей-офф кваліфікації виглядає так:

Шлях A: Польща – Естонія, Уельс – жеребкування із трьох (Фінляндія, Україна , Ісландія)

Польща – Естонія, Уельс – жеребкування із трьох (Фінляндія, , Ісландія) Шлях B: Ізраїль – Україна /Ісландія, Боснія та Герцеговина – Фінляндія/ Україна

Ізраїль – /Ісландія, Боснія та Герцеговина – Фінляндія/ Шлях C: Грузія – Люксембург, Греція – Казахстан.

Про суперника наша команда дізнається вже 23 листопада, коли пройде жеребкування.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у своєму останньому матчі збірна України не змогла обіграти Італію та посіла третє місце у відбірковій групі.