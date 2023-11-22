До Евро-2024 остались два шага: с кем сборная Украины может сыграть на турнире
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Наша команда может получить шанс через плей-офф квалификации
Завершился отборочный турнир чемпионата Европы-2024. По его итогам стали известны четыре корзины посева для жеребьевки финального раунда турнира.
На данный момент известен 21 из 24 участников чемпионата Европы. "Телеграф" рассказывает о том, кто может стать потенциальным соперником сборной Украины, если наша команда попадет на первенство.
Кто уже пробился на Евро-2024 и сколько еще мест
- Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Чехия, Италия, Словения, Хорватия.
В плей-офф квалификации в марте 2024 года станут известны еще три участника. Именно там сыграет и Украина.
Корзины посева при жеребьевке финального раунда Евро-2024
Традиционно в первой корзине оказались команды с наибольшим количеством очков в квалификации. Остальные корзины определяли по такому же принципу, однако матчи с аутсайдерами в группах из шести команд не брались в учет. Украина, если пройдет квалификацию, окажется в четвертой корзине.
- Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия
- Корзина 2: Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия
- Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Словения, Словакия, Чехия, Хорватия
- Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, три победителя плей-офф квалификации
Когда пройдет жеребьевка финальной части Евро-2024
Процедура запланирована на 2 декабря. Она состоится в Гамбурге и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Как Украине попасть на Евро-2024?
Для этого нам нужно выиграть два матча в плей-офф квалификации. Пока неясно, окажемся ли мы среди команд Пути А или же в числе участников Пути B.
Состав пар плей-офф квалификации выглядит так:
- Путь A: Польша – Эстония, Уэльс – жеребьевка из трех (Финляндия, Украина, Исландия)
- Путь B: Израиль – Украина / Исландия, Босния и Герцеговина – Финляндия / Украина
- Путь C: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.
Соперника наша команда узнает уже 23 ноября, когда пройдет жеребьевка.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в своем последнем матче сборная Украины не смогла обыграть Италию и заняла третье место в отборочной группе.