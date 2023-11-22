До Евро-2024 остались два шага: с кем сборная Украины может сыграть на турнире

Наша команда может получить шанс через плей-офф квалификации

Завершился отборочный турнир чемпионата Европы-2024. По его итогам стали известны четыре корзины посева для жеребьевки финального раунда турнира.

На данный момент известен 21 из 24 участников чемпионата Европы. "Телеграф" рассказывает о том, кто может стать потенциальным соперником сборной Украины, если наша команда попадет на первенство.

Кто уже пробился на Евро-2024 и сколько еще мест

Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Чехия, Италия, Словения, Хорватия.

В плей-офф квалификации в марте 2024 года станут известны еще три участника. Именно там сыграет и Украина.

Корзины посева при жеребьевке финального раунда Евро-2024

Традиционно в первой корзине оказались команды с наибольшим количеством очков в квалификации. Остальные корзины определяли по такому же принципу, однако матчи с аутсайдерами в группах из шести команд не брались в учет. Украина, если пройдет квалификацию, окажется в четвертой корзине.

Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия

Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия Корзина 2: Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия

Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Словения, Словакия, Чехия, Хорватия

Нидерланды, Шотландия, Словения, Словакия, Чехия, Хорватия Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, три победителя плей-офф квалификации

Когда пройдет жеребьевка финальной части Евро-2024

Процедура запланирована на 2 декабря. Она состоится в Гамбурге и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Как Украине попасть на Евро-2024?

Для этого нам нужно выиграть два матча в плей-офф квалификации. Пока неясно, окажемся ли мы среди команд Пути А или же в числе участников Пути B.

Состав пар плей-офф квалификации выглядит так:

Путь A: Польша – Эстония, Уэльс – жеребьевка из трех (Финляндия, Украина , Исландия)

Польша – Эстония, Уэльс – жеребьевка из трех (Финляндия, , Исландия) Путь B: Израиль – Украина / Исландия, Босния и Герцеговина – Финляндия / Украина

Израиль – / Исландия, Босния и Герцеговина – Финляндия / Путь C: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.

Соперника наша команда узнает уже 23 ноября, когда пройдет жеребьевка.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в своем последнем матче сборная Украины не смогла обыграть Италию и заняла третье место в отборочной группе.