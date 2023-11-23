Сборная Украины узнала соперника в стыковом раунде отбора Евро-2024

Сборная Украины попала в путь B квалификации на ЧЕ-2024

В четверг, 23 ноября, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024. Сборная Украины, которая недавно уступила прямую путевку на Евро-2024 Италии в очном противостоянии (0:0), узнала имена соперников по стыковым играм.

Сборная Украины по итогам жеребьевке оказалась в пути B отбора на ЧЕ-2024. Таким образом, в полуфинале квалификации Сине-желтые сыграют против Боснии и Герцеговины, а в случае выхода в финал на украинцев ожидает дуэль против победителя пары Израиль — Исландия. Об этом сообщает "Телеграф".

Результаты жеребьевки стыкового раунда:

А1. Польша — Эстония

А2. Уэльс — Финляндия — победитель сыграет в финале отбора дома.

B1. Израиль — Исландия

B2. Босния и Герцеговина — Украина — победитель сыграет в финале отбора дома.

C1. Грузия — Люксембург — победитель сыграет в финале отбора дома.

С2: Греция — Казахстан

Раунд плей-офф отбора на чемпионат Европы состоится в 2024 году. Полуфинал и финал запланированы на 21 и 26 марта. Добавим, что сборная Украины полуфинальную игру квалификации сыграет на выезде. В случае победы финал отбора украинцы проведут "дома". Победители трех мини-турниров (A, B и С) отправятся на Евро-2024.

Напомним, жеребьевка Евро-2024 состоится 2 декабря. Сборная Украины, которая не гарантировала себе место на турнире, попала в 4 корзину.

Ранее в Украине жестко раскритиковали президента УЕФА Александера Чеферина. Все из-за ошибки судьи в матче Украина — Италия (0:0).