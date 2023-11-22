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Хто дістанеться збірній України: онлайн-трансляція жеребкування стикових матчів Євро-2024

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Збірна України спробує потрапити на Євро-2024 Новина оновлена 22 листопада 2023, 13:20
Збірна України спробує потрапити на Євро-2024. Фото instagram.com/euro2024, УАФ

Синьо-жовті дізнаються імена суперників у вирішальному раунді відбору

У четвер, 23 листопада, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування раунду плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024. Збірна України, програвши пряму путівку на ЧЄ Італії в очному протистоянні (0:0), візьме участь на цьому етапі кваліфікації.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію заходу, який розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Жеребкування раунду плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024 (початок — о 13:00)

У збірної України є три потенційні суперники у півфіналі кваліфікації. Синьо-жовті можуть потрапити у шлях А відбору або шлях B, де нашими потенційними суперниками є Вельс, Ізраїль та Боснія та Герцеговина. У ході жеребкування також визначать господаря фіналу відбору. Перший матч українці гарантовано проведуть на виїзді. Додамо, що півфінал та фінал кваліфікації відбудуться 21 та 26 березня 2024 року. Переможці шляхів А, B та C вийдуть на Євро-2024.

Учасники стикового раунду:

  • А1. Польща – Естонія;
  • А2. Уельс — Фінляндія /Україна/Ісландія.
  • В1. Ізраїль — Фінляндія/Україна/Ісландія;
  • В2. Боснія та Герцеговина — Фінляндія/Україна/Ісландія.
  • C1. Грузія — Люксембург
  • С2: Греція — Казахстан

Зазначимо, жеребкування раунду плей-оф можна переглянути у прямому ефірі в Україні. Додамо, що вже 2 грудня відбудеться жеребкування Євро-2024, збірна України разом з іншими учасниками раунду плей-оф опинилась у четвертому кошику.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Євро-2024