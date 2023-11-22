Хто дістанеться збірній України: онлайн-трансляція жеребкування стикових матчів Євро-2024

Синьо-жовті дізнаються імена суперників у вирішальному раунді відбору

У четвер, 23 листопада, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування раунду плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024. Збірна України, програвши пряму путівку на ЧЄ Італії в очному протистоянні (0:0), візьме участь на цьому етапі кваліфікації.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію заходу, який розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Жеребкування раунду плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024 (початок — о 13:00)

У збірної України є три потенційні суперники у півфіналі кваліфікації. Синьо-жовті можуть потрапити у шлях А відбору або шлях B, де нашими потенційними суперниками є Вельс, Ізраїль та Боснія та Герцеговина. У ході жеребкування також визначать господаря фіналу відбору. Перший матч українці гарантовано проведуть на виїзді. Додамо, що півфінал та фінал кваліфікації відбудуться 21 та 26 березня 2024 року. Переможці шляхів А, B та C вийдуть на Євро-2024.

Учасники стикового раунду:

А1. Польща – Естонія;

А2. Уельс — Фінляндія /Україна/Ісландія.

В1. Ізраїль — Фінляндія/Україна/Ісландія;

В2. Боснія та Герцеговина — Фінляндія/Україна/Ісландія.

C1. Грузія — Люксембург

С2: Греція — Казахстан

Зазначимо, жеребкування раунду плей-оф можна переглянути у прямому ефірі в Україні. Додамо, що вже 2 грудня відбудеться жеребкування Євро-2024, збірна України разом з іншими учасниками раунду плей-оф опинилась у четвертому кошику.