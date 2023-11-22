Кто достанется сборной Украины: онлайн-трансляция жеребьевки стыковых матчей Евро-2024

Сине-желтые узнают имена соперников в решающем раунде отбора

В четверг, 23 ноября, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка раунда плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024. Сборная Украины, уступив прямую путевку на ЧЕ Италии в очном противостоянии (0:0), примет участие на этом этапе квалификации.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, которое начнется в 13:00 по киевскому времени.

Жеребьевка раунда плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024 (начало — в 13:00)

У сборной Украины есть три потенциальных соперника в полуфинале квалификации. Сине-желтые могут попасть в путь А отбора или путь B, где нашими потенциальными соперниками являются Уэльс, Израиль и Босния и Герцеговина. В ходе жеребьевки также определят хозяина финала отбора. Первый матч украинцы гарантировано проведут на выезде. Добавим, что полуфинал и финал квалификации состоятся 21 и 26 марта 2024 года. Победители путей А, B и C выйдут на Евро-2024.

Участники стыкового раунда:

А1. Польша — Эстония;

А2. Уэльс— Финляндия /Украина/Исландия.

В1. Израиль — Финляндия/Украина/Исландия;

В2. Босния и Герцеговина — Финляндия/Украина/Исландия.

C1. Грузия — Люксембург

С2: Греция — Казахстан

Отметим, жеребьевку раунда плей-офф можно посмотреть в прямом эфире в Украине. Добавим, что уже 2 декабря состоится жеребьевка Евро-2024, сборная Украины вместе с другими участниками раунда плей-офф оказалась в четвертой корзине.