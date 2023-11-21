Кто станет соперником Украины: где и когда смотреть жеребьевку раунда плей-офф отбора Евро-2024

Матчи раунда плей-офф пройдут в марте 2024 года

В четверг, 23 ноября, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка раунда плей-офф отбора на чемпионат Еврпоы-2024. На этом этапе квалификации выступит и сборная Украины, которая не сумела добыть прямую путевку на ЧЕ-2024 в "битве" с Италией (0:0).

В прямом эфире в Украине жеребьевку стыковых матчей покажет официальный сайт УЕФА. Кроме того, мероприятие можно посмотреть в официальном приложении Евро-2024. Начало мероприятия — в 13:00 по киевскому времени.

Участники стыков на данный момент:

А1. Польша — Эстония;

А2. Уэльс— Финляндия /Украина/Исландия.

В1. Израиль — Финляндия/Украина/Исландия;

В2. Босния и Герцеговина — Финляндия/Украина/Исландия.

C1. Грузия — Люксембург

С2: Греция — Казахстан

В каждом из путей состоится мини-турнир, три победителя отправятся на чемпионат Европы-2024. В ходе жеребьевки Украина может оказаться как в Пути А (вероятность 33%), так и в пути B (вероятность 66%). Кроме того, на церемонии определят хозяев финалов плей-офф. Сине-желтые гарантировано проведут полуфинал на выезде.

Напомним, в матче Украина — Италия рефери по неизвестной причине не проверил с помощью VAR потенциальное нарушение правил в штрафной гостей на Михаиле Мудрике в компенсированное время. Примечательно, что на VAR работал испанец, который уже один раз "похоронил" Сине-желтых.