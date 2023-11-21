Хто стане суперником України: де і коли дивитися жеребкування раунду плей-оф відбору Євро-2024

Матчі раунду плей-оф пройдуть у березні 2024 року

У четвер, 23 листопада, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування раунду плей-офф відбору на чемпіонат Європи-2024. На цьому етапі кваліфікації виступить і збірна України, яка не зуміла здобути пряму путівку на ЧЄ-2024 у "битві" з Італією (0:0).

У прямому ефірі в Україні жеребкування стикових матчів покаже офіційний сайт УЄФА. Крім того, захід можна переглянути в офіційному додатку Євро-2024. Початок заходу – о 13:00 за київським часом.

Учасники стиків на цей час:

А1. Польща – Естонія;

А2. Вельс— Фінляндія /Україна/Ісландія.

В1. Ізраїль — Фінляндія/Україна/Ісландія;

В2. Боснія та Герцеговина — Фінляндія/Україна/Ісландія.

C1. Грузія — Люксембург

С2: Греція — Казахстан

У кожному зі шляхів відбудеться мінітурнір, три переможці вирушать на чемпіонат Європи-2024. Під час жеребкування Україна може опинитися як у Шляху А (ймовірність 33%), так і у шляху B (ймовірність 66%). Окрім того, на церемонії визначать господарів фіналів плей-офф. Синьо-жовті гарантовано проведуть півфінал на виїзді.

Нагадаємо, у матчі Україна — Італія рефері з невідомих причин не перевірив за допомогою VAR потенційне порушення правил у штрафному майданчику гостей на Михайлі Мудрику у компенсований час. Примітно, що на VAR працював іспанець, який уже один раз "поховав" Синьо-жовтих.