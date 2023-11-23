"Хочу видеть Боснию и Герцеговину на Евро": президент УЕФА случайно потроллил украинцев

Украинцы уже готовятся к худшему в матче против Боснии и Герцеговины

Президент УЕФА Александер Чеферин накануне жеребьевки стыковых матчей Евро-2024 заявил, что хотел бы видеть на чемпионате Европы сборную Боснии и Герцеговины.

Соответствующее заявление глава УЕФА сделал до жеребьевки во время визита в Сербию 19 ноября, передает sarajevotimes. Примечательно, что жребий свел Боснию и Герцеговину с Укв полуфинале квалификации.

"Я рад, что три сборных из региона близки к выходу на чемпионат Европы: Сербия, Хорватия и Словении. Я бы хотел, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония также прошли квалификацию, но у них нет шансов. Босния и Герцеговина будет выступать в плей-офф, но так, как они играют… Конечно, я хотел бы, чтобы как можно больше сборных из региона вышли на чемпионат Европы", — заявил Чеферин.

Данное заявление вызвало бурную реакцию в Украине, ведь ранее Чеферин заявлял, что хочет видеть на Евро-2024 сборную Италию. В итоге итальянцы в очном противостоянии с Украиной (0:0) вырвали путевку на ЧЕ-2024. Поединок завершился грандиозным судейским скандалом, ведь рефери в компенсированное время не назначил 100-процентный пенальти в ворота итальянцев.

Лучшие моменты матча Украина — Италия

В сети считают, что Чеферин попросту троллит украинцев. Пользователи Tribuna.ua раскритиковали президента УЕФА.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта 2024 года. Победитель противостояния 26 марта сыграет "дома" в финале отбора против победителя "дуэли" Израиль — Исландия.