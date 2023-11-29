Навіть арбітри не витримують: знаменитий рефері порвав "хрести" (відео)

Футбольний суддя пройде тривале відновлення

Відомий німецький рефері Фелікс Брих отримав серйозне пошкодження у матчі 12-го туру чемпіонату Німеччини "Айнтрахт" — "Штутгарт" (1:2). У серпні воротар "Дніпра-1" отримав страшну травму в єврокубках.

48-річний Фелікс провів рекордний матч (344-й) у Бундеслізі, зрівнявшись за цим показником із Вольфгангом Штарком. Про це повідомляє beinsports.

Стати одноосібним рекордсменом Бриху найближчим часом не світить. Під час гри Фелікс травмував коліно, і після першого тайму рефері замінили. Пізніше виявилося, що в арбітра розрив хрестоподібних зв’язок. Суддя вже переніс операцію, після якої на нього чекає тривале відновлення.

Фелікс судить матчі Бундесліги з 2004 року. Крім того, він провів 69 матчів у Лізі чемпіонів, працював на двох чемпіонатах світу та двох чемпіонатах Європи, а у 2021 році завершив міжнародну кар’єру. У 2017 році Брих судив фінал ЛЧ "Ювентус" — "Реал" (1:4), а у 2014-му — фінал Ліги Європи "Севілья" — "Бенфіка" (0:0, 4:2 за пенальті).

Відеоогляд матчу "Айнтрахт" — "Штутгарт"

Нещодавно головний тренер "Барселони" Хаві розкритикував УЄФА за збільшення кількості матчів у сезоні, через що футболісти травмуються набагато частіше. Схоже, що календар впливає і на роботу рефері.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна рада футбольних асоціацій хоче змінити правила футболу, щоб убезпечити арбітрів від критики гравців під час матчу.