Легенда футболу вилаявся через суддівство у "групі смерті" Ліги чемпіонів (відео)

У матчі головного єврокубка призначили сумнівний пенальті

У Лізі чемпіонів пролунав великий скандал — все через пенальті в матчі 5-го туру групового етапу ПСЖ — "Ньюкасл".

Зустріч, яка відбулася в Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс", завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Сороки вийшли вперед у середині першого тайму зусиллями Александера Ісака, після чого сіли у глуху оборону. Парижани зуміли відігратися лише на 8-й компенсованій хвилині завдяки реалізованому Кіліаном Мбаппе пенальті.

Цей 11-метровий був призначений за гру рукою Лівраменто у своєму штрафному майданчику. Дембеле навісив, перебуваючи впритул із захисником, і влучив тому у груди, після чого м’яч рикошетом зачепив руку захисника. Згідно з рекомендаціями для суддів, у подібних ситуаціях пенальті не призначають, однак поляк Шимон Марчиняк вказав на точку. Цей результат допоміг ПСЖ уникнути серйозних проблем, адже у разі поразки команда мала б набагато менше шансів на вихід у плей-оф ЛЧ.

В останньому турі Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє з невмотивованою "Боруссією" Д, а "Ньюкасл" — з "Міланом". Обидві зустрічі заплановано на 13 грудня.

Турнірне становище команд у "групі смерті"

Легенда футболу, ексфорвард "Ньюкасла" Алан Ширер розкритикував рішення арбітрів, причому він використав ненормативну лексику.

"Б***ь", я тебе благаю! Що за х**ня, VAR?” – написав Ширер.

Раніше повідомлялося, що в африканській Лізі чемпіонів команду після перемоги звинуватили у "чорній магії".

Нагадаємо, у футболі хочуть запровадити помаранчеві картки.