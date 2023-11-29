У Лізі чемпіонів звинуватили команду у використанні "чорної магії" (відео)

Аутсайдер переміг фаворита на його полі

В африканській Лізі чемпіонів "Ваненг Гелаксі" з Ботсвани сенсаційно обіграв торішнього фіналіста турніру марокканський "Відад". Напередодні стало відомо, що у футболі хочуть використати правило з регбі.

Зустріч, що проходила у Марракеші (Марокко) на однойменній арені, завершилася мінімальною перемогою гостей із рахунком 1:0. Про це повідомляє "Телеграф".

На післяматчевій пресконференції марокканський журналіст поставив провокаційне питання тренеру "Ваненг Гелаксі" Морені Рамореболі.

"Чи було щось пов’язане з чорною магією?" — запитали менеджера.

" Хочете сказати, що ми перемогли лише завдяки чорній магії? Не треба нас настільки не поважати! Ви мене, звичайно, вибачте, але так говорити не можна", — заявив Рамореболі й залишив пресконференцію.

Приводом для питання про "чорну магію" стала поведінка футболістів гостей біля кутового прапорця перед грою. На відео видно, як команда у повному складі щось виливає на газон.

Раніше повідомлялося, що український футболіст Олександр Зінченко захопив мережу унікальним фінтом під час матчу. Напередодні вінгер збірної України Віктор Циганков забив важливий гол в Іспанії.